Bambino di 10 anni va in arresto cardiaco in casa | la disperata corsa per salvarlo poi il dramma | Mattia morto in ospedale

(Di sabato 10 febbraio 2024) Il malore improvviso in, un. Lachiamata del papà al 118, le indicazioni date al telefono per provare a soccorrere il piccolo in attesa dell'intervento...

Pubblicato il 1 Febbraio, 2024 Un Bambino di tre anni è rimasto bloccato in una di quelle macchine in cui si pescano i peluche che si trovano ... (dayitalianews)

Non ce l'ha fatta il bambino di 10 anni andato in arresto cardiaco nel pomeriggio di oggi, 9 febbraio 2024, nella sua abitazione a Nozzano Castello ... ()

Mattia aveva solo 10 anni e lottava da tempo contro una malattia invalidante, la sua perdita ha lasciato un vuoto in tutti gli abitanti del paese che conoscevano e rispettavano la sua famiglia in ...Sono passati quasi due mesi da quando i medici le hanno diagnosticato un altro tumore della pelle, un carcinoma basocellulare sul viso. Ma stavolta, rispetto a quello di sette anni fa, ...Mattia aveva solo 10 anni e lottava da tempo contro una malattia invalidante, la sua perdita ha lasciato un vuoto in tutti gli abitanti del paese che conoscevano e rispettavano la sua famiglia in ...