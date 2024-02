Balzaretti | «Inter | calcio di livello! Samardzic? La verità sul suo futuro»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 10 febbraio 2024) L’ex bianconero Federico, attualmente responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, dice la sua sulla posizione di supremazia dell’in campionato. Poi rilascia alcune informazione anche su, la scorsa estate a un passo dal club nerazzurro. LOTTA SCUDETTO – Nella ventiquattresima giornata di Serie A Udinese e Juventus si affronteranno. Per questo TuttoSport ha volutovistare Federico, ex bianconero ma attualmente responsabile dell’area tecnica dell’Udinese. Per l’occasione il dirigente si è espresso anche sull’, reduce da una vittoria importante sulla squadra di Massimiliano Allegri e in attesa di sfidare la Roma. Così: «Sfida scudetto? Dopo lo scontro diretto l’è la squadra favorita, esprime ...