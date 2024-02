Balneari Roma – Oasi Naturista di Capocotta |  le tesi dell’avvocato Sergio Santoro riaprono il dibattito

(Di sabato 10 febbraio 2024) L’avvocato(nella foto), non ha dubbi di nessun genere: “Nel ricorso si sostiene che, anche se non è ammesso il rinnovo automatico generalizzato delle concessioni, prima di procedere alla restituzione dei beni oggetto di concessioni scadute, l’amministrazione deve non solo procedere ad analitica mappatura delle coste e verifica della eventuale scarsità di risorse, ma anche valutare gli investimenti, il valore aziendale dell’impresa e dei beni materiali e immateriali nonché la professionalità acquisita da parte dell’impresa titolare della struttura turistico-ricettiva che gestisce attualmente la concessione demaniale”. L’esperto avvocato civilistano ricorda anche che “Nella specie, il tratto di spiaggia interessato dal provvedimento impugnato con il ricorso è attualmente vigilato dalla ...

A Roma , o per meglio dire Ostia in un totale di 66 concessioni balneari circa 50 sono già scadute nel 2023, mentre le altre 16 nei prossimi anni. Il ... ()

Gli agricoltori casertani hanno lasciato il presidio realizzato a Santa Maria Capua Vetere all'esterno del casello autostradale dell'A1 e con i trattori hanno iniziato una lenta marcia per raggiungere ...Il corteo di trattori si è via via ingrossato lungo il percorso, perché da vari comuni si sono incolonnati altri mezzi dietro la lunga fila di trattori per arrivare a Borgo Centore, nel lato Campano ...Circa 400 trattori stanno rispondendo all'appello di Altragricoltura, pronti per andare a Roma il 14 per sostenere la manifestazione del 15.