Balarì e Sonadur pronti per le danze Che il Carnevale Bagosso abbia inizio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 febbraio 2024) Da domani a martedì il borgo medioevale di Bagolino viene invaso dai colori brillanti dei(ballerini) che, accompagnati dalle melodie dei violini dei(suonatori), danzano a volto coperto in ricchi costumi tramandati di generazione in generazione. Le musiche deldi Bagolino sono completamente diverse dalle altre musiche popolari del Nord Italia e presentano caratteri tali da far pensare a una loro origine tedesca o austriaca, anche per il tipo di orchestra composta da archi con l’aggiunta di chitarre. L’isolamento del paese inoltre, lontano dalle grandi vie di comunicazione, ha permesso di conservare intatte sia le musiche che le figure dei balli. Ballerini e suonatori girano il paese fermandosi davanti alle case di parenti, amici e fidanzate per eseguire le. I paesani offrono da ...