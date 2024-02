Autolinee | tra gli studenti cresce la paura | app salvavita per molti e spray nello zaino

anche in seguito agli episodi avvenuti alla stazione autolinee. E ad alimentare la polemica è il consigliere comunale, ex deputato, della Lega, Alberto Ribolla che, sulla sua pagina Facebook racconta ...MANTOVA Nuovo caso, l’ennesimo, di aggressione ai danni del personale Apam. È successo ieri intorno alle 13 a una fermata di corso Vittorio Emanuele.La candidata del centrosinistra sugli episodi di violenza: "Il presidio della nostra città e di quell’area in particolare è certamente essenziale. Sarà mia cura, se sarò eletta, dare l’assoluta preced ...