Auto vandalizzate in centro Smascherato un diciottenne

(Di sabato 10 febbraio 2024)danneggiate ina Lodi, denunciato un ragazzo. Le squadre volanti della questura di Lodi nella serata di giovedì sono state impegnate in un controllo straordinario del territorio, a Lodi, in considerazione anche dei danneggiamenti avvenuti, la notte precedente, instorico. Alcuneerano infatti state danneggiate da ignoti, mentre si trovavano parcheggiate in via Matrsala, corso Archinti e via XX settembre. Gli agenti, dopo aver visto un individuo in azione, attraverso i filmati della videosorveglianza, hanno fermato e controllato un ragazzo 18enne di Milano, con un precedente simile, avvenuto appunto nella città d’origine. Non è escluso che volesse colpire di nuovo. Il giovane è stato quindi riconosciuto e denunciato a piede libero per danneggiamento. Secondo la ricostruzione della polizia, ...