Auto contro scooter a San Giorgio del Sannio | feriti due giovani

(Di sabato 10 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIncidente stradale nella tarda serata di venerdì a Sandel. Lungo viale Spinelli, all'incrocio dei semafori con via De Gasperi, si sono scontrati un', guidata da un 50enne, e unosul quale viaggiava una coppia di. Il conducente, 17 anni, è stato trasportato all'ospedale 'San Pio' in codice rosso a causa delle gravi lesioni riportate. Tra queste, si segnalano un trauma facciale, un trauma cranico non commotivo e una frattura scomposta del femore. La ragazza, 18 anni, è stata invece trasportata al 'Fatebenefratelli' di Benevento in codice giallo per una presunta lussazione alla spalla e una sospetta frattura dell'anca. Oltre ai sanitari, sul posto sono intervenuti i carabinieri del capoluogo per i rilievi.