Attacco Napoli | Simeone supera Raspadori per il ruolo di Vice Osimhen

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di sabato 10 febbraio 2024) In casaè ormai indiscusso ildi centravanti affidato a Victor, il trascinatore carismatico che è riuscito a rendersi protagonista di un gioco che ha fruttato al massimo ai partenopei. In attesa del suo rientro, però, qualcosa sta cambiando alle sue spalle dove le gerarchie potrebbero essere riviste in virtù di un L'articolo