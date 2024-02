ATP Rotterdam | perché Sinner-Van de Zandschulp é una partita trappola

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 febbraio 2024) Un remake con insidie. Janniktorna in campo. Dopo due settimane di stop da tornei, l’altoatesino giocherà l’ATP500 di, per dare seguito al suo cammino. Un 2024 iniziato nel migliore dei modi da, vittorioso degli Australian Open 2024. La domanda che ci si pone è la seguente: quale versione di Jannik ritroveremo sul veloce indoor dei Paesi Bassi? Come è noto, solo l’australiano Lleyton Hewitt negli ultimi 23 anni è riuscito a conquistare un titolo ATP, immediatamente dopo aver vinto il primo Major in carriera. Una serie vincente che invece non è stata realizzata dai “titani” Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer. Se si considerano i tempi recenti, lo stesso Carlos Alcaraz, vittorioso a New York nel 2022, fu sconfitto poi dal canadese Felix Auger-Aliassime in Coppa Davis e da David Goffin ad Astana ...