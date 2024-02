ATP Rotterdam | Jannik Sinner si prepara all’esordio contro van de Zandschulp | allenamento con un altro olandese

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 febbraio 2024)siper l’esordio nell’ATP500 di(Paesi Bassi). Dopo gli allenamenti a Montecarlo, l’altoatesino (n.4 del mondo) è giunto ieri in territorio neerlandese e si è messo subito al lavoro per essere pronto in vista del primo indel prestigioso torneo. Nel primo turno ci sarà una sfida dal sapore di remake, ovvero opposto a Botic van de. Il sorteggio ha riservato alo stesso avversario affrontato nel primo round a Melbourne, in un percorso magico sublimato dalla prima vittoria Slam. Non sarà un esordio sempliceil padrone di casa, in quanto dotato di un tennis che può dare fastidio e motivato dall’idea di giocare in casail n.4 del mondo. In ...