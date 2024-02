ATP Rotterdam 2024 | chi affronterà Sinner? Il tabellone tra insidie e precedenti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 febbraio 2024) E’ andato in scena ieri il sorteggio delprincipale dell’ATP500 di(Paesi Bassi). Un torneo che, al di là dei 500 punti in palio, è di grande prestigio e tradizione. Lo si comprende anche dai nomi ai nastri di partenza. Jannikè nel main draw in qualità di testa di serie n.1, vista l’assenza del russo Daniil Medvedev, che quindi non difenderà il titolo conquistato l’anno scorso. Una possibilità per, che proprio nel 2023 seppe raggiungere la Finale, venendo sconfitto da Medvedev in tre set. Jannik inizierà il proprio percorso, per un divertente scherzo del destino, contro l’olandese Botic van de Zandschulp. In altre parole, quanto accaduto negli Australian Open si replica. L’altoatesino in quel caso si impose in tre set, ma non fu di certo una passeggiata. In caso di vittoria il nome ...