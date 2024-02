Atp Marsiglia 2024 | Humbert sorprende Hurkacz | in finale sfiderà Dimitrov che ha superato Khachanov in tre set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 febbraio 2024) Si è aperta con una sorpresa la giornata odierna dell’ATP 250 di, torneo di scena sui campi in cemento indoor della città francese. Nella prima semi, il beniamino di casa Ugoha infatti sconfitto la prima forza del seeding Hubertcon il punteggio di 6-4 6-4. Il transalpino non ha mai perso il servizio ed è riuscito a sua volta a strappare due volte la battuta al polacco, particolarmente vulnerabile con la seconda. Quintain carriera per, che ha vinto tutte e quattro le precedenti (l’ultima neldel 2023 a Metz) ed è già certo di ritoccare il suo best ranking, salendo almeno al 19° posto del ranking. Il suo avversario insarà Grigor, che dopo ...