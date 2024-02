ATP Dallas 2024 | Paul e Shelton derby in semifinale Giron elimina Tiafoe e sfida Mannarino

(Di sabato 10 febbraio 2024) Si sono delineate le semifinali del torneo ATP 250 di. Finisce la corsa della testa di serie numero uno, l’americano Frances, sconfitto a sorpresa dal connazionale Marcosin due set con il punteggio di 6-1 6-4. Una stelle e strisce dominato dal numero 67 del mondo, che si è imposto in poco più di un’ora di gioco. Adesso perci sarà lacon Adrian. La buona sorte continua a stare molto vicina al transalpino, che ha raggiunto le semifinali sfruttando il secondo ritiro dell’avversario consecutivo. Negli ottavinon è nemmeno sceso in campo con il giapponese Nishioka, mentre nella notte italiana l’australiano James Duckworth ha lasciato il campo nel corso del secondo set, ma con il francese avanti ...

Dimitrov ha ottenuto solo un break nel match nel primo set e poi ha mantenuto il servizio ed ha chiuso il match in un tiebreak piuttosto senza storia, chiuso sul risultato di 7 a 3. Grigor Dimitrov ...Il cemento di Dallas ha visto consumarsi gli ottavi di finale. Quattro partite nella notte italiana, ma questa volta non tutti i pronostici sono stati rispettati come successo tra mercoledì e giovedì ...Il giocatore italiano Luciano Darderi oggi cercherà di raggiungere la sua prima semifinale in carriera a livello Atp ...