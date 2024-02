Atp Cordoba 2024 | inarrestabile Luciano Darderi | batte Hanfmann e vola in semifinale

(Di sabato 10 febbraio 2024) La “sua” Argentina chiama, lui risponde.scrive la storia e si regala il momento più alto della sua carriera. Dopo l’approdo ai quarti di oggi, lui che mai era riuscito ad arrivare così in fondo, con la clamorosa vittoria contro il tedesco Yannickl’azzurro ventunenne di origini argentini riesce ad approdare indel torneo Atp di. Un risultato storico per il numero 136 al mondo, che sulla terra battuta sudamericana sta trovando sempre più fiducia in questa settimana. Il rivale sarà un argentino: o Diaz Acosta o il più quotato Sebastian Baez, seconda testa di serie del torneo. Nel primo set dopo otto turni di battuta di fila praticamente perfetti da parte di entrambi, nel nono gioco, nel momento decisivo, il servizio tradisce ...

Per il primo torneo su terra rossa del 2024 si vola in Argentina, per l’Atp 250 di Cordoba . Le prime quattro teste di serie riceveranno un bye e ... (sportface)

TENNIS - A 22 anni Darderi ha centrato il suo primo quarto ATP in carriera a Cordoba. Assieme al fratello Vito e a papà Gino, ex tennista di livello, si è trasf ...Il giocatore italiano Luciano Darderi oggi cercherà di raggiungere la sua prima semifinale in carriera a livello Atp ...La pioggia è stata la vera protagonista della giornata di giovedì in quel di Cordoba, dove è in corso di svolgimento un ATP 250 su terra rossa.