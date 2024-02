Atletica | Leonardo Fabbri titanico | record italiano e mondiale stagionale! Bordata straripante | misura show a Lievin

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 febbraio 2024)si è letteralmente scatenato al Meeting di, prova valida per il World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera). L’azzurro ha vinto in maniera perentoria la gara di getto del peso con una strabilianteda 22.37 metri, firmando la miglior prestazionestagionale. Arriva così ildi specialità al coperto, superando ampiamente i 22.06 metri raggiunti lo scorso anno da Zane Weir in occasione della sua apoteosi agli Europei Indoor. Il primato nazionale all’aperto è nelle mani di Alessandro Andrei con i 22.91 metri toccati nel 1987. Il fuoriclasse toscano ha soffiato la world lead a Zane Weir (21.84 metri lo scorso 28 gennaio a Nordhausen), che lo aveva ...