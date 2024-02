Atletica | Daniele Inzoli sfila il record italiano ad Andrew Howe! Superbo balzo a 15 anni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 febbraio 2024)ha illuminato la scena in apertura dei Campionati Italiani Indoor riservati agli allievi, incominciati oggi al PalaCasali di Ancona. Il quindicenne milanese si è esaltato nella gara di salto in lungo, firmando unda 7.62 metri in occasione del terzo tentativo, dopo aver aperto la gara con un brillante 7.58. Il portacolori dell’Riccardi Milano ha firmato il nuovounder 18,ndolo adHowe, onnipresente in tutte le graduatorie giovanili del Bel Paese (e non solo, ovviamente). Il primato di categoria crolla dopo addirittura 23: era il 4 febbraio 2001 quando il fuoriclasse laziale si fermò a 7.52 proprio nel capoluogo marchigiano, muovendo i primi veri passi di una carriera ...