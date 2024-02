Atene | prove di rinascita

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 10 febbraio 2024) Passata la tempesta della crisi economica, la capitale greca vive una grande energia, tra nuovi musei, locali e resort di lusso, più un vasto progetto di rigenerazione urbana davanti alla costa. Si chiama The Ellinikon e mira a diventare la prima città del futuro. Era triste, forse solo rassegnata. Era una sequenza mesta di negozi sbarrati, uffici desertificati, cumuli d’immondizia in abbandono. Più che una città fantasma,sembrava l’emblema della città fallita. Lo specchio in frantumi di un Paese che, nel 2013, aveva le pensioni tagliate, quasi un terzo degli abitanti senza lavoro, un debito mostruoso con l’Europa come ultima zattera contro il naufragio. Dieci anni dopo, la tempesta si è placata, la Grecia naviga in acque più chete: nel 2023 il Pil è salito del 2,4 per cento rispetto a un anno prima e si stima che aumenterà di un altro 2,9 alla fine del 2024; la ...