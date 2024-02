Assessore silurato a Civitanova | il colpo di scena | Gironacci non è tesserata della Lega

(Di sabato 10 febbraio 2024)Manolanon ècon la. Ha partecipato a riunioni del gruppo cittadino, per il suo profilo Facebook ha scelto una foto che la ritrae accanto a Matteo...

CIVITANOVA Manola Gironacci non è tesserata con la Lega. Ha partecipato a riunioni del gruppo cittadino, per il suo profilo Facebook ha scelto una foto che la ritrae accanto a ...Dopo le polemiche e le inchieste, le dimissioni da sottosegretario (annunciate, accolte ma mai date davvero) e i vari incarichi saltati, ora anche a Codogno l’amministrazione comunale “silura” ...L’ex coordinatore locale: "Decisione su segnalazione di Lombardo. Io e altri lasciamo, non c’è più democrazia". Al suo posto arriva Soverini. Il motivo decisivo: la posizione pro Città 30 contraria a ...