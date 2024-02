Ascolti tv del 9 febbraio | la quarta serata di Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 10 febbraio 2024) Venerdì 9in primal’Italia si mobilita per ladi, in onda ovviamente su Ra1, conduce Amadeus con Lorella Cuccarini che ha già presentato il Festival nel 1993 con Pippo Baudo, per poi tornarci da cantante nel 1995. Dopo glipiatti della terzadove a fare gli onori di casa aè stata Teresa Mannino, il Festival prosegue con i duetti, presentati da Lorella Cuccarini, oltre che Amadeus ovviamente. Grandi nomi della musica arrivano sul palco dell’Ariston insieme ai cantanti in gari, da Gianna Nannini con Rose Villain a Eiffel 65 con Fred De Palma, solo per citare qualcuno. Chi non ama, ha potuto scegliere tra le altro proposte ...