Ascolti Sanremo | come è andata la serata delle cover con Lorella Cuccarini

Sono passati quasi 30 anni da quando i Jalisse hanno vinto Sanremo con la loro "Fiumi di parole". Fiorello li ha riportati a Sanremo insieme a Beppe Vessicchio e finalmente eccoli sul palco ...in realtà ascoltato in tutta Italia (2° nel 2023 su Spotify e con il 1° album per ascolti) Fa discutere l'ennesimo primo posto in classifica a Sanremo di Geolier, vincitore anche della serata cover ...Poi con Sanremo start la curva di Rai1 vola fin verso il 60% di share e oltre 12 milioni di telespettatori. Prime time con la curva blu di Rai1 che domina la serata scorrendo nella corsia che va dal ...