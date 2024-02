Ascoli a caccia del blitz Il Picchio vuole rialzarsi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Momento cruciale nella corsa salvezza dell’. A Catanzaro (avvio alle 16.15) i bianconeri saranno subito chiamati adopo la pesante sconfitta incassata in casa col Südtirol nell’ultimo turno (1-2). La trasferta calabrese sarà tutt’altro che agevole per il. Soprattutto perché, nonostante la finestra di mercato e i vari arrivi, ancora una volta Castori dovrà fare a meno di tanti elementi. Alcuni dei quali molto importanti. All’interno della lista dei convocati diramata ieri si è potuto apprendere quanto l’sia ancora costretto a fare i conti con una sfilza di defezioni che di certo non agevoleranno le cose nella scelta della formazione titolare e nella gestione della gara. I nomi come Pedro Mendes, Nestorovski e Gagliolo sono stati indubbiamente quelli in grado di spiccare negli ultimi ...