Artigiani a Roma dal Papa In dono il crocifisso realizzato nella pandemia

(Di sabato 10 febbraio 2024) La chiamata era arrivata nel marzo 2020, in piena, dagli alpini a Confartigianato Imprese Bergamo: "Abbiamo bisogno di posatori di pareti e imbianchini per rispettare i tempi di apertura dell’ospedale da campo alla Fiera di Bergamo". La risposta non si era fatta attendere. Attraverso Confartigianato Bergamo, la mattina dopo la richiesta, in cantiere c’erano più di 200: muratori, carpentieri, cartongessisti, imbianchini, idraulici, impiantisti tecnici del gas ed elettricisti specializzati, tutti in prima linea, a titolo gratuito, per aprire il prima possibile l’ospedale dell’Ana e dare una boccata d’ossigeno alle aziende ospedaliere al collasso. La struttura venne realizzata in pochissimo tempo e tutta la comunità bergamasca non ha mai smesso di ringraziare l’apporto fondamentale degli. Oggi molti di ...