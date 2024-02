Arriveranno a punire le intenzioni dei difensori

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 10 febbraio 2024) Non so in quale gruppo di Nations League giocherà la Svizzera – non mi occupo di calcio minore – però so che non ci vorrei mettere piede neppure per sbaglio. E non per quel vizio che hanno di terminare ammalati e depressi nelle cliniche con vista sulle valli verdi, ma perché le loro forze dell’ordine sono evidentemente composte da precog come in un racconto di Philip K. Dick. Qualche giorno fa è stata ritirata la patente a un uomo di 38 anni di Arbon perché trovato in stato di ebrezza a casa propria. Ora, a parte il fatto che se vivessi ad Arbon passerei il tempo a ubriacarmi pure io (lo faccio anche a Sheffield, ma questo è un altro discorso), pare che il signore stesse festeggiando con gli amici la nascita del figlio. Chiamata dai vicini, la polizia lo ha sottoposto all’alcol test e poi gli ha sospeso la licenza di guida. Leggo che “i giudici hanno ritenuto che i livelli di alcol ...