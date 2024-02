Arrivano i Preraffaelliti | Mostra promossa a Londra e New York | attendiamo più stranieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 febbraio 2024) di Marco Bilancioni Il conto alla rovescia è iniziato. Sabato 24 febbraio al San Domenico aprirà la diciannovesima grandeorganizzata dalla Fondazione Cassa dei Risparmi: ‘. Rinascimento moderno’ è il titolo dell’esposizione che andrà avanti fino al 30 giugno e che avrà come simbolo, sulla parete esterna del museo, la ‘Vedova Romana’ di Dante Gabriel Rossetti. Una scelta che è già un programma: un artista inglese ma con padre italiano, che si ispirò come altri suoi compatrioti dell’Ottocento al nostro Paese. "Celebriamo una lunga storia d’amore tra Italia e Inghilterra", spiega il curatore Gianfranco Brunelli, che è anche vicepresidente della Fondazione, entrando nel dettaglio dellaimminente. Dietro alle 370 opere attese in piazza Guido da Montefeltro – una sola già vista a Forlì, e alcune mai svelate ...