Arriva il freddo polare? “Ormai” | Sottocorona e lo scenario col maltempo

(Di sabato 10 febbraio 2024) Èto, dopo molte settimane, ilsull'Italia. Ma questo vorrà dire che si abbasseranno anche drasticamente le temperature e tornerà ildopo giorni di clima mite? A rispondere a tale quesito è il meteorologo Paolo, che nel corso del collegamento con Omnibus su La7 fornisce le previsioni meteo e si focalizza in particolare sulla situazione delle temperature rispetto alle medie del periodo: “Ilnon ha portato con sé il, l'Italia si trova ancora nella zona sopra le medie, non di moltissimo, meno dei giorni scorsi, ma sempre sopra. La zona freddadalla Spagna, ma non è un'aria molto fredda e comunque oggi sull'Italia non. Domani si avvicina, siamo con valori ancora sopra la media, ma ancora di ...

In merito al possibile arrivo del freddo, le ultime proiezioni non appaiono affatto incoraggianti nemmeno per la prossima settimana. Dopo l’attuale fase di maltempo, si prospetta un’imminente ...Le previsioni metereologiche indicano l’arrivo di piogge intense e temporali su gran parte del territorio nazionale, con un calo delle temperature che tuttavia rimarranno al di sopra della media ...Il Ciclone Pulcinella pronto a sbarcare in Italia in questi giorni. Ecco dove aspettarsi pioggia, vento e neve.