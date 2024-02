Arriva anche la diffida del Wwf per salvare il cedro secolare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 febbraio 2024) Wwf Lombardia ancora in prima fila accanto al comitato "Amici di Pedro" periled altre 11 piante che, da programma, dovrebbero essere abbattute nel giardino del liceo Gb Grassi per far posto a 7 nuove aule. Giovedì sera è stata inviata una, firmata da Gianni Del Pero presidente delegato Wwf Lombardia, agli abbattimenti funzionali al cantiere finanziato con 2 milioni del Pnrr. Proprio perPedro martedì sera si è tenuto un incontro a Villa Recalcati tra Provincia e Wwf: "Abbiamo registrato una totale chiusura senza nessuna volontà di prendere in considerazione progetti alternativi malgrado la stessa Provincia aveva sospeso l’attuazione del progetto per verificare alternative perle alberature" spiegano dal Wwf. Da qui la decisione di procedere con la ...