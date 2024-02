Arriva anche a Novate la tassa di soggiorno

(Di sabato 10 febbraio 2024)la “per dormire in città”, ovvero ladi. Con l’inizio del mese di febbraio aavrebbe dovuto scattare una nuova: l’imposta di, ma con una delibera di giunta di fine gennaio tale nuovaè stata rinviata di due mesi: scatterà dall’1 aprile. Ma di ...

L'organo di Montecitorio convocato per dirimere chi avesse ragione o torto fra Conte e Meloni sulla vicenda Mes si è autosciolto senza produrre una ... (huffingtonpost)

Il trend più virale di questo momento è quello della coquette , e ormai lo sappiamo bene, tra TikTok e Instagram. Sappiamo che prima c’era in ... (metropolitanmagazine)

Wwf Lombardia ancora in prima fila accanto al comitato "Amici di Pedro" per salvare il cedro ed altre 11 piante che, da programma, dovrebbero ... (ilgiorno)

Dopo la conferma, nelle scorse settimane, di Matteo Caramaschi come presidente di Confcooperative Terre d'Emilia - realtà nata dalla fusione delle associazioni territoriali di Bologna, Modena e Reggio ...Vogliamo vincere per regalare una soddisfazione ai nostri tifosi, ricambiando l’affetto che ci hanno sempre dato e che si è visto anche nelle ultime due trasferte". L'assetto della Ristopro "Fabriano ...Tutta Italia sott'acqua, dopo 20 giorni, per l'arrivo di un nuovo ciclone che rovinerà il Carnevale ...provocando mareggiate lungo le coste più esposte. Ci sarà anche la neve. I fiocchi bianchi ...