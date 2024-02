Arrestato a Verona mentre tenta di imbarcarsi con passaporto falso | Fugge dal carcere di Pescara

(Di sabato 10 febbraio 2024)- Un cittadino senegalese, appena beneficiario della semidetenzione daldi, hato la fuga attraverso l'aeroporto di-Villafranca, ignaro del controllo attento della polizia di frontiera. L'uomo, condannato a tre anni e sei mesi per reati di furto e spaccio di stupefacenti, doveva rientrare inogni sera per un anno, secondo le disposizioni della semidetenzione. Tuttavia, ha pianificato la sua fuga, che è stata intercettata nello stesso giorno in cui è iniziata. Al momento del controllo documentale per un volo diretto a Dakar, in Senegal, il 33enne ha presentato uncon una foto non corrispondente alla sua identità. Gli agenti della polizia di frontiera hanno subito proceduto a una verifica approfondita del documento, ...

Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato la ragazza in stato di choc: in braccio aveva un gattino che ha continuato a stringere a sé per tutta la ... (sbircialanotizia)

Un 33enne che era stato condannato per furto e spaccio di droga è evaso dalla semidetenzione a Pescara ma è stato arrestato in aeroporto Verona ...L'uomo trentatreenne avrebbe avuto l'obbligo di rientro tutte le sere nel penitenziario di Pescara, ma è stato arrestato in aeroporto per il reato di evasione ed ora si trova nella casa circondariale ...Gli era appena stata concessa la semidetenzione dal carcere di Pescara, con l'obbligo di farvi rientro tutte le sere per un anno, per finire di scontare una pena di tre anni e sei mesi per un cumulo d ...