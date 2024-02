Arouca-Porto lunedì 12 febbraio 2024 ore 21 | 15 | formazioni | quote | pronostici Dragoni impegnati nel posticipo

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di sabato 10 febbraio 2024) Dopo una settimana, nell’ambiente portista non è ancora svanito l’immenso rammarico per l’assurdo pareggio a reti bianche dello scorso turno contro il Rio Ave: quei due punti rischiano di essere pesantissimi nella rincorsa deialle due squadre di Lisbona, che ora cominciano ad essere abbastanza distanti. Ilvoleva rifarsi in Taça de Portugal InfoBetting: Scommesse Sportive e