Arouca-Porto lunedì 12 febbraio 2024 ore 21 | 15 | formazioni | quote | pronostici Dragoni impegnati nel posticipo

(Di sabato 10 febbraio 2024) Dopo una settimana, nell’ambiente portista non è ancora svanito l’immenso rammarico per l’assurdo pareggio a reti bianche dello scorso turno contro il Rio Ave: quei due punti rischiano di essere pesantissimi nella rincorsa deialle due squadre di Lisbona, che ora cominciano ad essere abbastanza distanti. Ilvoleva rifarsi in Taça de Portugal InfoBetting: Scommesse Sportive e

Dopo una settimana, nell’ambiente portista non è ancora svanito l’immenso rammarico per l’assurdo pareggio a reti bianche dello scorso turno contro ... (infobetting)

Equipes se enfrentam na tarde desta segunda-feira (12/02), no Estádio Municipal de Arouca, pela 21ª rodada do Campeonato Português ...De um lado, o conforto do meio da tabela, do outro, a turbulência do terceiro lugar adensado pelo inesperado empate frente ao Rio Ave. Frente a um Arouca tranquilo após «reabilitação» protagonizada po ...O FC Porto B empatou em casa frente ao CD Mafra, por 1-1, numa partida a contar para a 21ª jornada da segunda liga.