Apre il cantiere Alptransit Rivoluzionata la viabilità

(Di sabato 10 febbraio 2024) È unimportante quello che si è aperto lo scorso 5 febbraio a Laveno, con il via ai lavori per la realizzazione del sottopasso ferroviario di. Altrettanto significative le modifiche alla, con la chiusura del tratto della sp394 dir compreso tra il cimitero di Cittiglio e quello di Laveno. Sono due i percorsi alternativi su cui viene smistato il traffico: uno attraverso la zona industriale di Cittiglio-Laveno (via per Mombello) e l’altro utilizzando la sp32 e sp32 dir attraverso i territori di Caravate e Sangiano. In questi primi giorni non si sono verificate particolari situazioni di disagio, al di là di un leggero aumento del transito nelle strade oggetto di deviazione nelle ore di punta. Per monitorare gli effetti della chiusura la Provincia di Varese ha aperto un tavolo di confronto con i Comuni ...

Sul posto è presente la polizia locale Pesanti disagi al traffico sono segnalati in via Piero Chiara e in via XXV Aprile a Luino all'altezza di piazza Libertà dove sul fondo stradale si sono aperte ...Non dovrebbe essere una cosa particolarmente rilevante, visto il continuo apri e chiudi di spazi per la ristorazione a Milano, e invece lo è. Perché questo spazio che oggi è solo un grande cantiere ...