APNEA canzone Emma Sanremo 2024 | testo e significato

“Apnea” , il testo della canzone di Emma Marrone a Sanremo 2024 . La cantante torna in gara al Festival per la quarta volta. L’ha vinto nel 2012, ha ... (blogtivvu)

Una sorpresa tira l’altra. Prima la videochiamata di Emma in cui dava la notizia che una loro coreografia è servita per il videoclip di “Apnea”, la canzone con la quale è in gara al Festival di Sanrem ...A poche ore dalla finale di Sanremo 2024, il brano Apnea di Emma Marrone spopola nelle classifiche dei brani più ascoltati ...Con l’ultima serata del Festival di Sanremo 2024 si chiude l’era Amadeus. Le canzoni in gara quest’anno hanno già iniziato la loro cavalcata nelle classifiche, raccolte nella playlist "Power Hits", ch ...