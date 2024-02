AORN Caserta | sindacalista e dipendente EP licenziato | il caso finisce in tribunale

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 10 febbraio 2024). Si aprirà il prossimo 10 aprile, davanti alla sezione lavoro deldi Santa Maria Capua Vetere, il procedimento per discutere del licenziamento di Vincenzo De Angelis da parte della Ep, la società che si occupa del servizio mensa all’ospedale di. Il delegato sindacale della Filcams Cgil è statoin tronco dopo una presunta discussione con unadell’ospedale. De Angelis, in servizio da oltre vent’anni presso l’azienda che si occupa della mensa, non ha mai avuto alcun problema di ordine disciplinare come ha dimostrato nel dossier presentato ai giudici dal suo legale. Parallelamente all’azione giudiziaria, prosegue quella sindacale che ha visto dalla data del licenziamento i dipendenti della Ep mobilitarsi per chiedere il reintegro immediato da parte ...