Anziana trovata morta in un bosco | fermato il figlio che aveva riscosso la pensione ed era sparito

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Chiedeva notizia della madre al fratello dal 24 gennaio. Non ricevendo risposta e non riuscendo a parlare con la donna un uomo residente in Emilia-Romagna ha allertato i carabinieri. I militari dell’Arma hanno scoperto che l’, 90 anni, era morte e il suo corpo era stato nascosto neldall’altro. L’uomo, 60 anni e disoccupato, è stato bloccato:ancheladella madre. Il 60ennespento il cellulare e così è stato emesso fermo da parte della procura che in seguito è stato trovato dai militari mentre soggiornava in un bed and breakfast del viterbese. Ed è proprio a loro che il 60enne ha confessato di aver nascosto il corpo senza vita della madre in undella riserva del Lago di Vico, a pochi chilometri ...