Anticipo Serie A | Sassuolo-Torino 1-1

(Di sabato 10 febbraio 2024) 22.42 Un punto per parte fra, che dividono la posta. Pinamonti, di testa, capitalizza la discesa di Pedersen corredata da un cross preciso (5');Zapata è puntuale sul centro di Bellanova (9'). Due gol in pochi minuti, ma i fuochi d'artificio dell' avvio si spengono subito. Neroverdi e granata non rinunciano a punzecchiarsi, tuttavia evitano di farsi trovare scoperti. Bella la girata di Vlasic,a lato Laurienté per due volte s'incunea da sinistra e impegna Milinkovic-Savic.Defrel, dalla distanza, sfiora il palo.

22.42 Punti salvezza preziosi per l'Empoli. La partita non dice molto fino alla sfortunata deviazione di Zanoli (23') sul cross di Cambiaghi. Sotto ... (servizitelevideo.rai)

La Bertram Tortona non trema in casa, vincendo contro la Dinamo Sassari per 79-62 nell’anticopo della ventesima giornata della Serie A di Basket . ... (oasport)

L’allenatore del Parma a fine partita: “Potevamo subire gol in diverse occasioni, su qualche mischia o qualche deviazione” “Siamo stati fenomenali a tenere aperta una partita che poteva costarci caro“ ...La Bertram Tortona non trema in casa, vincendo contro la Dinamo Sassari per 79-62 nell’anticopo della ventesima giornata della Serie A di basket. Decisivo il secondo tempo, con i sardi che sono caduti ...Un’altra testa e magari una vittoria per cancellare il passo falso di Messina e presentarsi con fiducia alla seconda fase: è la richiesta di coach Gianni Recupido alla sua squadra, ...