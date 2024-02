Antichi ritrovamenti di personaggi illustri del passato

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 10 febbraio 2024) Dispiace che Goffredo il gobbo sia stato ritrovato ieri in ottimo stato conservativo presso Pompei. Traslato in zona meno sismica, dovrebbe arrivare a Vicenza domani. Il sindaco ha detto: “Impegni permettendo ci sarò”. Verrà sistemato in una teca nella sala consiglio comunale. (non puzza più da almeno 900 anni)