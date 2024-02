Antenucci castiga la Recanatese Lo scontro salvezza va alla Spal

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024)(4-2-4): Galeotti; Ghiringhelli (32’ st Iglio); Valentini, Peda, Bruscagin; Carraro, Buchel; Edera (32’ st Nador), Zilli (21’ st Rabbi), Petrovic (14’ st), Dalmonte (32’ st Maistro). All. Di Carlo.(4-4-2): Meli; Rizzo, Peretti, Allievi, Raimo; Longobardi (40’ st Pelamatti), Fiorini, Morrone (40’ st Guidobaldi), Carpani; Lipari (11’ st Ahmetaj), Sbaffo. All. Pagliari. Arbitro: Iannello di Messina. Rete: 33’ st. Note: spettatori 4.567 (ospiti 8). Espulso Peda al 27’ st. Ammoniti Dalmonte, Allievi, Carraro, Buchel, Morrone, Pelamatti. Lastende lacon una perla diad una dozzina di minuti dal termine, dopo essere rimasta in inferiorità numerica ...