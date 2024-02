Anouchka Delon | “Papà Alain sta peggiorando | sono preoccupata per lui”

(Di sabato 10 febbraio 2024) A distanza di qualche settimana da suo fratello Anthony,, figlia di, è stata ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo andata in onda sabato 10 febbraio 2024, dove ha parlato della situazione dell’attore e dei dissidi avuti con i suoi familiari. Vi raccomandiamo... I figli dihanno denunciato Hiromi Rolin, compagna-badante del padre per molestie Hiromi Rolin, 66 anni, è stata accusata da-Fabiene e Anthonydi molestie morali, violenza e sequestro di persona vulnerabile... ...

In particolare, ecco chi arriverà in studio. Anouchka, la figlia di Alain Delon sarà ospite esclusiva di Verissimo e lo sarà in un momento particolarmente complesso per la famiglia. Sappiamo bene, ...Anouchka Delon figlia Alain ospite a 'Verissimo' Guerra in famiglia attorno alla salute del papà: "Denunciare un fratello è orribile". Ma ...Julien Dereims chi è il marito di Anouchka Delon. Julien Dereims età, figli, vita privata e biografia del marito di Anouchka Delon ...