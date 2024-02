Annalisa che “a Sanremo non riesco a parlare con mio marito”

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 10 febbraio 2024) Il Festival diè piuttosto stressante per i cantanti. Lo sa beneScarrone, nel vortice di questa “follia” ormai da giorni. Così folle che la cantante di Savona non riesce neppure acon ilFrancesco Muglia, il manager sposato in gran segreto la scorsa estate. Perché anon riesce acon il“Cosa dice miodi? Non lo sto sentendo, c’è virtualmente.è un vortice molto impegnativo, sono giornate pienissime, con orari folli; non ci si riesce a. Ci provo alle 8 del mattino”, ha rivelatoin un’intervista concessa a La Repubblica. Durante una conferenza stampa, invece, ...