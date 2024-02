Angioedema | una terapia genica potrebbe bloccare questa dolorosa malattia ereditaria

Leggi tutta la notizia su blowingpost

(Di sabato 10 febbraio 2024)si ritiene colpisca circa 50.000 persone in tutto il mondo e può essere gravemente debilitante. Colpisce le vie respiratorie e a volterivelarsi anche fatale. Recentemente i pazienti trattati con una singola dose diCrispr-Cas9 sembra stiano rispondendo bene mostrando pochissimi segni di controindicazioni. Scopriamo tutto all’interno delle righe a seguire! Come si apprende da un interessante articolo della BBC, si stanno facendo passi in avanti in questo senso: “Sembra che il trattamento a dose singola fornirà una cura permanente per i sintomi molto invalidanti dei miei pazienti conereditario” dice la ricercatrice principale alla testata, la dott.ssa Hilary Longhurst, immunologa clinica dell’ospedale di ...