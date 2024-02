Angelina Mango | spunta il video in cui cantava con il padre a pochi giorni dalla morte

(Di sabato 10 febbraio 2024) La serata delle cover del Festival di Sanremo 2024 ha riservato momenti di grande emozione, soprattutto grazie alla straordinaria performance di, che ha reso omaggio al, l’indimenticabile Pino. La giovane artista ha dimostrato che il talento di famiglia non è solo un’eredità, ma una fiamma viva che continua a brillare attraverso le generazioni. Fin da bambina,ha mostrato doti vocali notevoli, un talento che non è sfuggito agli occhi attenti del. Pino, figura iconica della musica italiana, scomparso tragicamente l’8 dicembre del 2014 mentre si esibiva sul palco, ha sempre creduto nelle potenzialità della figlia. Questa convinzione è stata testimoniata da unche sta facendo il giro del web, in cui ...

Sanremo 2024 , l’abito di Angelina Mango per la serata finale del Festival : stilista , look , vestito Qual è l’abito ( vestito ) di Angelina Mango per la ... (tpi)

La vittoria di Geolier nella serata delle cover di Sanremo 2024 ha sollevato un polverone: in molti, infatti, sostengono che il rapper napoletano non abbia meritato la vittoria e che questa ...Abbiamo fatto zero prove. Ci siamo fidati del cuore, del pubblico e dei direttori d’orchestra.” La preferenza dei Jalisse per Angelina Mango: “Speravamo vincesse ieri sera” Tra le diverse voci in gara ...L'esito a sorpresa della serata cover ha delineato anche la corsa per la vittoria finale di Sanremo. I bookmaker non hanno dubbi: sarà una ...