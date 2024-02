Angelina e Geolier | nella finale di Sanremo sarà testa a testa al televoto Quanto pesano le fanbase e perché i social possono fare la differenza

(Di sabato 10 febbraio 2024) Lapiù potente tra quelle dei 30 big in gara al Festival di2024, a poche ore dalladi questa sera, mentre impazza il toto-vincitore? È quella diMango....

“È stato bruttissimo in realtà, io mi sono preparato un sacco, ho fatto di tutto per portare questi tre mostri, poi vincere e salire sul palco con ... (ilfattoquotidiano)

Sanremo . L’esito a sorpresa della serata cover ha delineato anche la corsa per la vittoria finale di Sanremo . I bookmaker non hanno dubbi: sarà una ... (casertanotizie)

In diretta con Fanpage.it, il conduttore del palco parallelo del Festival di Sanremo, quello in Piazza Colombo esprime la sua opinione sui fischi ... (fanpage)

Il rapper commenta a Fanpage.it la vittoria della serata delle cover: "I fischi sono come gli applausi, la manifestazione di un parere, ma mi ha ... (fanpage)

La fanbase più potente tra quelle dei 30 big in gara al Festival di Sanremo 2024, a poche ore dalla finale di questa sera, mentre impazza il ... (ilmessaggero)

Il pubblico dell’Ariston non ha fischiato Geolier, ma la scelta di farlo vincere ...da Renga Nek alla commovente Angelina Mango. E poi il freestyle di Fred De Palma, il bel messaggio di Ghali, Irama ...Geolier all’Ansa dice di esserci rimasto malissimo per la reazione del pubblico dell’Ariston e di essere stato "colpito molto le esibizioni di Angelina e Annalisa. Angelina mi ha emozionato tantissimo ...Tra le artiste di maggior successo in questo Sanremo, c'è sicuramente Angelina Mango. La cantante è figlia d'arte: il padre, infatti, era Pino Mango, cantautore ...