Angelina e Geolier | nella finale di Sanremo sarà testa a testa al televoto Quanto pesa e perché i social possono fare la differenza

“È stato bruttissimo in realtà, io mi sono preparato un sacco, ho fatto di tutto per portare questi tre mostri, poi vincere e salire sul palco con ... (ilfattoquotidiano)

Sanremo . L’esito a sorpresa della serata cover ha delineato anche la corsa per la vittoria finale di Sanremo . I bookmaker non hanno dubbi: sarà una ... (casertanotizie)

In diretta con Fanpage.it, il conduttore del palco parallelo del Festival di Sanremo, quello in Piazza Colombo esprime la sua opinione sui fischi ... (fanpage)

Geolier a Fanpage.it: "Anche mia madre si è emozionata per Angelina Mango" Il rapper commenta a Fanpage.it la vittoria della serata delle cover: "I fischi sono come gli applausi, la manifestazione di ...Geolier, il grande favorito alla vittoria (la sua I p’ me, tu p’ te da due giorni è nella classifica quotidiana delle canzoni più ascoltate a livello mondiale su Spotify, dove ha già superato 4,5 ...Tra i top 5 artisti in gara per numero di mention su X durante la serata abbiamo: Ghali (356k mention), Annalisa (219k mention), Alfa (130k mention), Geolier (108k mention), Angelina Mango (75k ...