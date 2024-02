Andor 2 | le riprese sono finite | uscita prevista nel 2025

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di sabato 10 febbraio 2024) Diego Luna, star di, ha confermato che ledella seconda stagione dello show di successo di Star Warsterminate. Sviluppato come prequel di Rogue One: A Star Wars Story del 2016, lo show segue il ladro trasformato in spia interpretato da Luna mentre si impegna nella lotta contro l’Impero Galattico. Originariamente pianificato per una serie di cinque stagioni, lo showrunner Tony Gilroy avrebbe poi compreso l’aspetto impraticabile di quell’approccio e ha rivisto i suoi piani per far sì che la seconda stagione conducesse direttamente agli eventi di Rogue One. Su Instagram, Luna ha confermato l’ultimo giorno didella seconda stagione diringraziando più di 700 persone responsabili della produzione. Ha detto, affermando di non poter essere più grato per l’esperienza ...