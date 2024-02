Ancora posti nei pronti soccorsi

(Di sabato 10 febbraio 2024) A una settimana dalla scadenza, l’Azienda Usl Toscana nord ovest ricorda che è possibile aderire al bando bando di servizio civile universale. Idisponibili sono 38 dislocati nei pronto soccorso degli ospedali di Massa, Pontremoli, Fivizzano, Versilia, Lucca, Castelnuovo Garfagnana, Pontedera, Volterra, Livorno, Cecina, Piombino e Portoferraio. Il servizio civile ha una durata complessiva di 12 mesi che viene retribuita con un assegno mensile pari a 507,30 euro, prevede un impegno di 25 ore settimanali da effettuarsi nell’arco di cinque giorni, compresi tra lunedì e sabato, con obbligo da parte del volontario di partecipare alla formazione generale e specifica. La domanda va fatta entro e non oltre giovedì 15 febbraio per il progetto “Connessi alla salute 2.0” esclusivamente attraverso la piattaforma Dol raggiungibile tramite Pc, tablet e smartphone al ...

