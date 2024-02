Analisi tattica Roma-Inter 2-4 | Inzaghi urla ma bastano 2×10? di sprint

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 10 febbraio 2024)di, terminata 2-4 in rimonta dopo un primo tempo da incubo. Due diverse fasi dida circa 10?per portare a casa tre punti esterni davvero pesanti. Di seguito la breve, a caldo, della partita giocata dall’diin Serie A PREPARAZIONE – Squadra che vince non si cambia per Simone(squalificato, ndr), che conferma l’undici anti-Juventus. Lainizia con il piede sull’acceleratore, andando subito al tiro e provando a schiacciare l’di Massimiliano Farris nella propria metà campo. Un approccio prevedibile ma probabilmente più carico delle previsioni nerazzurre. La squadra di ...