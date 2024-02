Amministrative Apice | Ida Albanese ufficializza il sostegno a Limongelli

Hanno preso il via nella giornata di ieri i lavori aventi ad oggetto la messa in sicurezza della Strada provinciale numero 135 via Fratta, arteria di collegamento alla Statale numero 7 Appia. Si tratt ...Il comandante della Polizia Municipale di Benevento, Fioravante Bosco, andrà in pensione da domani, primo febbraio 2024, con il grado di colonnello. Il riconoscimento, a titolo onorifico e che non com ...Apice, Donato Limongelli annuncia ufficialmente la candidatura a sindaco. Al suo fianco, la lista «Insieme per Apice», consorzio di forze che vedrà il ...