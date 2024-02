Amadeus | Chiunque vinca avrà meritato

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 10 febbraio 2024) 14.20 "stasera,ritengo chedi vincere". Lo dice, commentando la reazione alla vittoria nella serata cover di Geolier, che ha così ipotecato la vittoria di stasera. Sui social si è scatenata la protesta contro il rapper e contro Napoli. "Io non ho mai letto un commento,quando poto una foto.So che ci sono complimenti e mi fanno piacere, ma so che ci sono anche gli insulti e non li leggo. C'è qualcuno che insulta Michael Jackson e Frank Sinatra, perchè non dovrebbero insultare me?"