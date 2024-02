Amadeus legge il comunicato | Senza agricoltura non c' è vita

(Di sabato 10 febbraio 2024) AGI - "Gli agricoltori italiani pagano lo scotto di decisioni sbagliate non basate sulla scienza. Basti pensare a politiche comunitarie quali il green deal, la direttiva sulla qualità dell'aria o il regolamento sui fitofarmaci, fortunatamente ritirata dalla Commissione UE grazie alle nostre proteste; tutte queste politiche, a nostro avviso eccessivamente sbilanciate a favore dell'ambiente, vanno a discapito di tutta l'italiana, con particolare riferimento alle piccole aziende". Comincia così il, integrale, del 'Coordinamento nazionale riscatto agricolo' consegnato in giornata alla Rai. Un estratto è stato letto dadal palco dell'Ariston, pochi minuti fa, nel corso della quarta puntata del settantaquattresimo Festival di Sanremo. "Su queste questioni - sinella nota - pesa ...

