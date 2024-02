Amadeus e Puccini | All’Arena di Verona un mega spettacolo per il centenario

(Di sabato 10 febbraio 2024) Lucca, 10 febbraio 2024 – “Il 7 giugnodiandrà in scena il più grande concerto mai realizzato con i più grandi cantanti di opera al mondo, centocinquanta professori di orchestra e trecento artisti del coro in un anno importantissimo in cui si celebra ildella morte di Giacomo". Con queste parole pronunciate dasul palco di Sanremo è stato forse svelato quello che potrebbe essere uno degli eventi principali delle celebrazioniane. Diciamo forse perché oltre alle parole dipoco altro c’è, visto che dal Comitato e dal suo presidente, Alberto Veronesi, vige il massimo riserbo sull’evento. Certo, le parole dinon sono passate inosservate, a maggior ragione perché pronunciate subito dopo ...

Apre un Amadeus felice per gli ascolti eccezionali che il pubblico ...nell’anno in cui decorre tra l’altro il Centenario della morte di Puccini. Una co-co one woman show Dalla Sicilia con furore ...I quindici artisti in gara non esibitisi mercoledì saliranno sul palco presentati dai quindici che hanno cantato nella seconda serata. A fianco di Amadeus ci sarà l'attrice e comica siciliana ...FESTIVAL DI SANREMO. Gianni Morandi canta «C’era un ragazzo» e l’Ariston lo acclama. Ramazzotti e la sua Terra promessa: «Basta sangue, basta guerre». Jannacci e Massini portano i diritti dei ...